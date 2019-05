© foto di Lorenzo Ansaldi

Il Pescara riaccoglie Antonio Bocchetti, ex calciatore che ha vestito la maglia del delfino dal 2011 al 2014. Bocchetti sarà il nuovo direttore sportivo del club abruzzese, dopo aver lavorato quest'anno al Fano in Serie C. Nonostante l'addio al Pescara cinque anni fa, i rapporti tra il dirigente e la Società sono sempre stati ottimi. Nei prossimi giorni arriverà l'annuncio ufficiale, come fa sapere Sky Sport.