© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milos Bocic, autore del gol che ha deciso Pescara-Cosenza 2-1, ha parlato così al termine del match a DAZN: "I compagni mi hanno fatto i complimenti, è stata una partita difficile per noi perché abbiamo giocato parecchio in 10 e in fondo abbiamo anche sbagliato il rigore. Siamo felici per la prestazione e la vittoria. Siamo stati bravi a mantenere la giusta concentrazione e la giusta voglia: alla fine il gol è arrivato".

L'importanza di una vittoria in casa?

"Per noi è sempre importante vincere. Dobbiamo continuare così anche per i nostri tifosi, pensando partita dopo partita. Poi penseremo al resto".

Cosa ha cambiato Legrottaglie?

"Ci sono state tante circostanze. È un bravissimo allenatore che ci sta facendo lavorare tanto, com'è giusto che sia. Noi cercheremo di fare sempre prestazioni così".

Il gol?

"Emozione indescrivibile, non ho mai provato una cosa simile. Lo dedico ai miei genitori".