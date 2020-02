© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riporta Il Messaggero Valeri Bojinov ha detto parlato con la dirigenza del Pescara dicendosi entusiasta all’idea di tornare in Italia e vestire la maglia del club abruzzese. L’attaccante classe '86, attualmente svincolato, attende ora la decisione dei biancoazzurri che dovrebbe arrivare dopo la gara contro l’Entella. Il Pescara infatti spera ancora di portare in riva all'Adriatico Alessandro Matri che però al momento non accetta di scendere di categoria e aspetta una chiamata dalla massima serie (Parma e SPAL le possibili destinazioni).