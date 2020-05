Pescara, Bojinov: "Il calcio può ripartire. Saremo responsabili diventando un esempio per tutti"

Fra i primi giocatori del Pescara a tornare in campo dopo il via libera agli allenamenti individuali c’è Valeri Bojinov. L’attaccante ex Lecce, Fiorentina, Juventus e Parma ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Il Messaggero: “Tornare sul campo è stata una sensazione bellissima. Mi sono sentito come un bambino che entra per la prima volta in un campo con gli amichetti. Sentire odore dell'erba, rivedere i compagni non pensavo di poter rivivere un'emozione simile”.

Il bulgaro classe 1986 ha poi parlato della ripresa dei campionati, spiegando: “Penso che il calcio sia pronto per ripartire. E' un'industria e il Governo dovrebbe dare l'ok. L'Italia è un Paese in cui si vive per questo sport. Per la gente è importante, e si perderebbe tanto in termini di economia. E non parlo di stipendi dei calciatori, ma della quotidianità delle persone. La salute è importante, ma si può ripartire con precauzioni: saremo ancora più responsabili e cercheremo di essere un esempio per tutti”.