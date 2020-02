vedi letture

Pescara, Bojinov scalda i motori. Contro il Crotone potrebbe debuttare

Arrivato alla vigilia della sfida contro il Cittadella, e per questo non convocato, il neo attaccante del Pescara Valeri Bojinov sta scaldando i motori per essere a disposizione per la trasferta di Crotone nel prossimo weekend. Il bulgaro al suo arrivo in Italia ha detto di stare bene e di dover solo mettere minuti nelle gambe per avere il ritmo partita e i test fisici sembrano dargli ragione visto che il classe ‘86 è addirittura più magro di due chili rispetto alle ultime esperienze italiane. Lo riporta Pescarasport24.it spiegando che con una settimana piena di allenamento agli ordini di Legrottaglie, Bojinov potrebbe essere non solo convocato, ma anche utilizzato per uno spezzone di gara.