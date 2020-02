vedi letture

Pescara, Bojinov scalpita e punta il Crotone. Ai calabresi ha segnato 4 gol in 2 partite

Nonostante non giochi una gara ufficiale dallo scorso 13 dicembre il centravanti Valeri Bojinov si è presentato a Pescara in un buono stato di forma anche per merito degli allenamenti delle ultime settimane con i turchi dell’Antalyaspor. Il bulgaro, come riporta Il Centro, sta infatti scalpitando in questi giorni d’allenamento agli ordini di Legrottaglie e nello scorso weekend ha lavorato da solo proprio per mettere benzina nelle gambe in vista del rush finale in campionato. Bojinov potrebbe così esordire nella sfida contro il Crotone, magari non dal primo minuto, squadra che è fra le sue vittime preferite avendo segnato quattro reti nelle due sfide in cui ha affrontato i calabresi con le maglie di Juventus e Ternana.