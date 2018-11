Pescara Bond, chiusa la campagna: raccolti oltre 2 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si chiude in casa Pescara la sottoscrizione del Pescara Bond, forma di investimento a disposizione dei tifosi per sostenere economicamente la società abruzzese: "La Delfino Pescara è lieta di annunciare la chiusura del Pescara Bond, che ieri sera ha raggiunto il traguardo di oltre €2.320.000 grazie a 390 sottoscrittori. La Società attraverso il Presidente Daniele Sebastiani ha espresso grande soddisfazione per questo risultato 'Ringrazio tutti quelli che hanno investito in questa operazione e voluto partecipare all’inizio di questo nuovo percorso di crescita della Pescara Calcio, percorso che passa inevitabilmente attraverso lo sviluppo ulteriore di un centro sportivo moderno e all’avanguardia e alla crescita dello scouting'".