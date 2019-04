Pescara, botta e risposta Sebastiani-Pillon nonostante la vittoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la vittoria in rimonta sul Palermo il dopo gara in casa Pescara ha vissuto qualche tensione. Il presidente Daniele Sebastiani ai microfoni di Rete8 ha infatti criticato il modulo iniziale – il 3-5-2 - scelto dal tecnico Bepi Pillon spiegando che la squadra dovrebbe giocare con il solito 4-3-3, che però in passato era stato criticato con la richiesta in più occasioni di un piano B da approntare in caso di difficoltà. “Dobbiamo ancora migliorare, non possiamo arrivare a subire così tanto prima di reagire l’ho sempre detto. - ha esordito Sebastiani - Abbiamo raggiunto la salvezza con tante giornate d’anticipo e ora dobbiamo divertirci, ma questo non vuol dire che dobbiamo andare a ballare, ma giocare a pallone imponendo il nostro gioco. Cambi? Quelli giusti sono stati fatti alla fine, ma Del Sole deve giocare sulla fascia. Lui da un lato, Sottil dall’altro e Mancuso in mezzo perché è così che si è visto il Pescara giusto con in mezzo al campo Bruno e Brugman schierato mezzala”.

La risposta di Pillon non si è fatta attendere: “Sebastiani può dire quello che vuole visto che è il presidente, ma io farò il mio lavoro fino alla fine. Ho scelto la difesa a tre per contenere la loro fisicità anche se alla fine l’abbiamo subita ugualmente. - continua il tecnico - Cambi vincenti? Sono contento di chi è entrato perché sono loro che devono fare la differenza essendo freschi. Non avevo dubbi anche perché non si gioca mai soltanto in undici, ma in 14 perché i subentranti possono e devono dare il loro contributo”.