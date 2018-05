Pescara, Bovo: "Voglio ancora giocare e spero di farlo qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Pescara Cesare Bovo ha parlato del proprio futuro spiegando di essere pronto a restare firmando un annuale con lo stipendio legato alle presenze (simile a quello firmato da Campagnaro la scorsa estate). “Per ora non ho parlato con nessuno, né con la società né con il mister, ma spero di restare. - continua Bovo come riporta Pescarasport24.it - Sicuramente voglio continuare a giocare e spero di farlo in questa piazza anche per rifarmi dopo un'annata negativa. Ho voglia di mettermi in discussione e riprendermi quello che ho perso in questa stagione”.