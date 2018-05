Pescara, Bovo vuole rimanere: "Spero di continuare a giocare qui"

© foto di Federico De Luca

Addio al Pescara per Cesare Bovo? Il difensore non vuole lasciare l'Abruzzo e ne ha parlato a Il Messaggero: "Sicuramente continuerò a giocare, spero di farlo qui riuscendo a trovare un accordo. Ho voglia di mettermi in discussione e di riprendermi tutto quello che ho perso quest'anno, dove è andata male. Se la società pensa che io possa dare una mano non ci saranno problemi di alcun tipo a trovare un accordo. Di certo non da parte mia".