Pescara, Breda: "Brescia in fiducia. Sarà un grande banco di prova". I convocati per domani

Ospite di SkySport Roberto Breda, tecnico del Pescara, ha analizzato il match di domani contro il Brescia: “Sono in fiducia e in salute, con una squadra che arriva dalla Serie A quindi con un organico importante. Per noi sarà davvero un bel banco di prova”.

Il tecnico del Delfino poi compila la sua letterina per Babbo Natale: “Sotto l’albero vorrei trovare tanti punti perché ci permetterebbero di affrontare in modo diverso la seconda parte di stagione e alla società il mercato. In più vorrei trovare una vera normalità, con gli spalti degli stadi nuovamente pieni di persone”.

Dai canali ufficiali del Pescara arriva la distinta con i convocati di Roberto Breda per la gara di domani contro il Brescia:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Scognamiglio, Ventola, Antei, Guth, Jaroszynski, Bellanova, Bocchetti, Balzano, Nzita

Centrocampisti: Fernandes, Valdifiori, Crecco, Memushaj, Maistro, Omeonga

Attaccanti: Capone, Vokic, Blanuta, Ceter, Riccardi, Galano, Bocic