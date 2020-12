Pescara, Breda: "Difficile mantenere brillantezza giocando ogni 3 giorni"

Intervenuto nel post-partita di Pescara-Cosenza, il tecnico degli abbruzzesi Roberto Breda ha così commentato il pari interno dei suoi.

Sulla gara:

"Mantenere una certa brillantezza disputando una partita ogni tre giorni non è facile, il 3-0 dell'ultima gara ci ha anche tolto un po' di tranquillità. Il Cosenza è una squadra che fa meglio in trasferta ed ha degli automatismi - ammette l'ex Latina, come riportato da Forzapescara - che noi non abbiamo".

Sull'atteggiamento:

"Dovevamo cercare più cross e più tiri, dopo la sosta proveremo a fare qualcosa in più riguardo al modulo. Oggi è stata la classica gara di B che solo un episodio poteva cambiare".