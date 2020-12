Pescara, Breda: "Felice della prova col Brescia, ma la gara spartiacque è quella di Chiavari"

"Una partita davvero spartiacque sarà la prossima, sembra una gara già scontata nel risultato ma io conosco l'ambiente, conosco il terreno, so che non sarà facile: dobbiamo comunque portare via qualcosa da Chiavari, vorrebbe dire dar continuità".

Dopo il buon pari contro il Brescia, esordisce così, nel post partita, il tecnico del Pescara Roberto Breda, che ha poi proseguito: "Oggi (ieri, ndr) è stata una prestazione di squadra, siamo rimasti in partita, non abbiamo rischiato niente al netto del gol e abbiamo giocato nella metà campo avversaria con qualità: è stato un match di appunto qualità e intensità, la B richiede questo e noi dobbiamo continuare così. Io non parlo di obiettivi, ma voglio vedere sempre miglioramenti, questi li sto vedendo, mi è piaciuta davvero molto, anche nel coraggio e nell'equilibrio, la gara dei miei. Ovviamente nel gruppo sto mettendo delle gerarchie, ma tutti sono utili e stanno interpretando al meglio il percorso intrapreso. A ogni modo non dobbiamo cullarci troppo, ogni gara è storia a sè".