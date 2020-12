Pescara, Breda: "Non dobbiamo pensare di essere già bravi. Bisogna continuare a lavorare"

Dopo la vittoria sull’Ascoli per il Pescara c’è un altro scontro diretto come quello contro il Vicenza, una gara in cui il tecnico Roberto Breda farà il suo esordio casalingo sulla panchina degli abruzzesi contro una squadra che ha allenato nel 2012-13: “Il Vicenza è una squadra rodata, pratica un 4-4-2 molto aggressivo dove le punte fanno un grandissimo lavoro anche in fase di non possesso. È una squadra organizzata e difficile da affrontare, ma noi possiamo fargli male. Dobbiamo essere bravi a leggere la partita e restare concentrati, più di quanto fatto contro l’Ascoli, perché dobbiamo trovare la continuità e l’autostima se vogliamo lasciare questa posizione in classifica. L’atteggiamento del gruppo è molto positivo, ma non bisogna pensare di essere già bravi, ci attende un percorso lungo e giocare ogni tre giorni richiede tante energie psico-fisiche. Serve tempo, ma questo gruppo mi piace tanto perché ha qualità e spirito di abnegazione oltre che margini di miglioramento importanti. - continua Breda come riporta Pescarasport24.it – Gara da ex? Ormai capita sempre più spesso di giocare contro squadre dove ho allenato o con cui ho legami particolari. Devo far punti anche contro queste squadre. Non ho rancori per come è andata a Vicenza, ma solo rimpianti. Però ora devo pensare solo al presente e non al passato”.