Pescara, Breda: "Penso solo al campo, non al mercato. Boateng? È di un’altra categoria”

vedi letture

In vista della sfida casalinga contro il Monza il tecnico del Pescara Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa: “Nelle prime due partite abbiamo segnato quattro gol e creato tante occasioni, i problemi sono nati con la gara contro il Pisa, bisogna lavorare perché voglio vedere dei miglioramenti già domani. Il Monza ha cambiato qualcosa tatticamente nelle ultime partite trovando dei benefici, è una squadra forte, con elementi che non c’entrano nulla con questa categoria come Boateng che ha giocato al Milan e al Barcellona. Sarà interessante confrontarsi con lui. Stanno prendendo fiducia e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando, difensivamente vedendo i numeri sono la migliore difesa. Siamo ad un terzo del campionato e le statistiche iniziano ad essere indicative. - continua Breda – Mercato? Non ci penso, sono concentrato sul campo e non spreco energie su altre cose, la società poi farà le sue valutazioni. Squadra? Tornano a disposizione Balzano e Ceter, ma non ci saranno i vari Busellato, Di Grazia e Nzita. Dobbiamo trovare compattezza ed equilibrio, questo è il nostro obiettivo ma ci vuole tempo, non ottieni questo in due giorni”.