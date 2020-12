Pescara, Breda: "Senza intensità, tutto diventa più difficile. Ko è colpa di tutti"

Roberto Breda, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 3-0 contro la Virtus Entella. Queste le sue parole, riprese da TuttoPescaraCalcio: "Se non metti l'intensità, soprattutto mentale, su ogni pallone, diventa tutto più difficile. Abbiamo concesso un primo tempo senza idee, stesso discorso nella ripresa. Bocic l'ho schierato perché volevo che attaccasse la profondità. Il problema, ripeto, è sempre l'intensità. La gara di oggi era tra le più importanti ed è colpa mia se non ho fatto capire questo ai ragazzi. Jaroszynski sta bene, si è ripreso, ora non so se dovrà fare altri accertamenti. Abbiamo sbagliato le letture, non è colpa di un singolo ma di tutti noi, a partire da me. Ceter non ha giocato perché non è al 100% e in un campo come questo non me la sono sentito di rischiarlo. Il contraccolpo dobbiamo darlo noi e non subirlo: sobbiamo affrontare il Cosenza in un altro modo, mettendo in campo maggiore intensità".