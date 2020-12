Pescara, Breda: "Vicenza organizzato e molto aggressivo". I convocati per la gara di domani

In conferenza stampa Roberto Breda, tecnico del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Vicenza avversario di domani del suo Delfino: "Il Vicenza è una squadra rodata, pratica un 4-4-2 molto aggressivo dove le punte fanno un grandissimo lavoro anche in fase di non possesso. È una squadra organizzata e difficile da affrontare, ma noi possiamo fargli male. Dobbiamo essere bravi a leggere la partita e restare concentrati, più di quanto fatto contro l’Ascoli, perché dobbiamo trovare la continuità e l’autostima se vogliamo lasciare questa posizione in classifica".

Questi i convocati in vista della gara di domani contro il Vicenza:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Antei, Balzano, Bellanova, Bocchetti, Guth, Jaroszynski, Nzita, Scognamiglio, Ventola

Centrocampisti: Busellato, Crecco, Maistro, Memushaj, Omeonga, Valdifiori, Fernandes, Riccardi, Diambo

Attaccanti: Bocic, Capone, Ceter, Di Grazia, Galano, Vokic.