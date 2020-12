Pescara-Brescia 1-1, le pagelle: Bocchetti croce e delizia, Van de Looi impreciso

Queste le valutazioni di Pescara-Brescia, gara terminata 1-1.

PESCARA-BRESCIA 1-1

Marcatori: 44’ rig. Torregrossa (B), 62’ Bocchetti (P)

PESCARA

Fiorillo 6 – Attento quando viene chiamato in causa, non riesce nel miracolo sul rigore trasformato da Torregrossa.

Guth 6 – Prestazione di sostanza sul piano difensivo, senza particolari interventi degni di nota. Sfiora anche il gol nel finale.

Bocchetti 7 – Responsabile nell’episodio del rigore, visto che liscia il pallone poi arrivato a Torregrossa. Si rifà nel secondo tempo, con la rete dell’1-1.

Scognamiglio 5 – Gioca una prova grintosa a protezione dell’area di rigore, ma a un minuto dall’intervallo provoca il rigore dello svantaggio.

Bellanova 6 – Sempre pericoloso con i suoi tagli in area, anche se non riesce ad essere altrettanto determinante sul piano delle conclusioni.

Omeonga 6,5 – Importante in fase di recupero palla, per come pressa con costanza i centrocampisti avversari. Da un suo lancio, deviato da un avversario, arriva il gol del pareggio.

Valdifiori 6,5 – Organizza la manovra pescarese con lanci di qualità, non sempre sfruttati dai compagni.

Memushaj 5,5 – Meno in evidenza rispetto ad altre esibizioni, tenuto sotto stretta osservazione dai giocatori bresciani.

Jaroszynski 5,5 – Gara insufficiente in entrambe le fasi, visto che si propone poco sulla sinistra e soffre nel confronto con Sabelli. Qualcosa in più ad inizio ripresa. (Dal 64’ Nzita 6,5 – Ottimo impatto sulla gara, con molte discese sulla sinistra e una zampata che poteva valere la vittoria)

Galano 6 – Pur essendo in condizioni fisiche precarie, lotta come un leone svariando su tutto il fronte offensivo. (Dall’88’ Crecco s.v.)

Maistro 6 – Si fa vedere in avanti, con un paio di conclusioni dalla distanza e un colpo di testa facilmente parato da Andrenacci. (Dall’84’ Ceter s.v.)

BRESCIA

Andrenacci 6,5 – Nel primo tempo a poco lavoro da sbrigare. Nella ripresa perde il confronto con Bocchetti, ma poi si riscatta negando il 2-1 a Nzita con un miracolo.

Sabelli 6 – Molto attivo per buona parte del match, con diversi cross invitanti per le punte. Viene preso di mira dagli avversari con numerosi interventi.

Mateju 6,5 – Contribuisce a far arrivare pochi tiri dalle parti di Andrenacci, soprattutto nel primo tempo. Buona prova, con maggiore sofferenza anche nella ripresa.

Mangraviti 6 – Puntuale sul piano delle chiusure difensive e per come si oppone alle conclusioni avversarie.

Martella 5,5 – Si fa notare con qualche chiusura difensiva ma anche in avanti, come quando mette il cross da cui nasce il rigore trasformato da Torregrossa. In netta difficoltà dopo l’intervallo contro Nzita.

Dessena 5,5 – Gara con più ombre che luci per l’ex Cagliari, impreciso nei passaggi e poco propositivo in avanti. (Dal 71’ Jagiello 6 – Non si fa notare in molte circostanze nel finale)

Van de Looi 5 – Prestazione incolore davanti alla difesa, per qualche pallone di troppo perso quando deve impostare il gioco.

Bjarnason 6 – Parte da interno per poi spostarsi tra le linee, rendendosi pericoloso però solo su calcio piazzato. (Dal 58’ Papetti 6 – Quando c’è da tenere il pareggio nel finale, spazza via senza badare troppo all’estetica)

Spalek 5,5 – Non riesce a dare qualità alla manovra offensiva, quando giostra sulla destra e anche quando prova a spostarsi sulla trequarti. (Dal 58’ Bisoli 5,5 – Da un suo pallone gestito male arriva il gol di Bocchetti)

Torregrossa 6,5 – Dopo un primo tempo in cui viene contenuto bene dai difensori avversari, si procura il rigore che poi realizza con freddezza. (Dal 71’ Ayè 5,5 – Non si vede praticamente mai negli ultimi metri)

Ragusa 5 – Sia nella posizione di esterno sinistro d’attacco che in zona centrale, fatica ad incidere negli ultimi metri. (Dall’87’ Labojko s.v.)