© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pescara-Brescia sarà l'occasione per vedere di fronte Leonardo Mancuso e Alfredo Donnarumma, i due re del gol in questo campionato di Serie B. La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione proprio su questo e titola: "Leonardo-Alfredo, questione di gol per la A e il trono".