Pescara-Brescia, le formazioni ufficiali: Delfino in campo senza un centravanti di ruolo

Al via alle 19:00 la sfida della 14^ giornata del campionato di Serie B tra Pescara e Brescia.

Tra i pali ospiti, sembrava potesse esserci spazio per Kotnik, mentre c'è Andrenacci, con Spalek che vince il ballottaggio su Papetti, intanto che Van de Looi riprende il suo posto da titolare con Dessena e Bjarnason che vincono il ballottaggio su Jagiello. Problemi in avanti, invece, per i padroni di casa, che in attacco non dispongono oggi di un centravanti di ruolo: spazio al duo Maistro-Galano, per un ibrido 3-5-1-1.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynski; Maistro; Galano.

BRESCIA (3-5-1-1): Andrenacci; Spalek, Mangraviti, Mateju; Sabelli, Dessena, Van de Looi, Bjarnason, Martella; Ragusa; Torregrossa