Pescara, Brugman: "L'Empoli andrà in A, ma vogliamo batterlo"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Pescara Gaston Brugman torna sul suo gol da metà campo nell'ultimo turno di campionato ai microfoni del sito ufficiale del club: “La differenza l'ha fatta lo stop perché il pallone è rimasto perfetto poi ho avuto la lucidità e la velocità mentale di calciare subito. È andata benissimo ed è il gol più bello che ho segnato finora. Pensiamo a noi stessi e pensiamo a come affrontare l'Empoli che è la squadra più forte del campionato. Scenderemo in campo con grandi motivazioni per fare una bella figura. L'Empoli è favorito, ma questo può darci una carica in più per giocare contro una squadra che il prossimo anno sarà quasi certamente in Serie A. - continua Brugman - Quando prendiamo un gol ci abbattiamo e facciamo brutte figure, ma nelle ultime gare anche grazie al tifo siamo riusciti a migliorare da questo punto di vista e ora dobbiamo dare continuità ai risultati, con un pari non abbiamo risolto alcun problema. Dobbiamo compattarci di più e portare a casa più punti. Pensiamo una gara alla volta, senza guardare la classifica. Ruolo? Posso giocare anche da terzino, mi metto a disposizione del mister e gioco dove serve cercando di fare sempre il massimo in qualunque posizione”.