© foto di Federico Gaetano

A margine di un evento organizzato in una scuola di Pescara contro il cyberbullismo, il capitano del Delfino Gaston Brugman ha parlato del rischio forfait per la gara di Foggia. Ecco quanto riportato da PescaraSport24: "Mi sento bene - ha detto il centrocampista uruguaiano - e a Foggia spero di esserci, vedremo oggi come prosegue questo piccolo infortunio. Voglio dare il mio contributo. Dobbiamo ripartire dalla grinta messa nel secondo tempo contro il Brescia, nonostante il 5-1 abbiamo lottato fino alla fine. Ringrazio i tifosi per il sostegno che ci danno e gli promesso il massimo impegno, faremo di tutto per onorare la maglia. Il 4-3-2-1? Cambia che a centrocampo siamo uno in più e siamo più compatti, è una opzione che si può fare. Ci lavoriamo e può dare i suoi frutti".