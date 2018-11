Pescara, Brugman: "Non dobbiamo pensare che siamo dei fenomeni"

© foto di Federico Gaetano

Il regista e capitano del Pescara Gaston Brugman ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club parlando del momento in casa abruzzese: “Siamo contenti di come stanno andando le cose , da quando sono qui questo è l'anno più sereno che stiamo vivendo, quello in cui si riesce a lavorare meglio. Se qualcuno alla vigilia del campionato ci avesse detto che saremmo stati secondi a questo punto noi come squadra avremmo sicuramente firmato. - continua Brugman parlando di Pillon – Il mister ci ha dato molta tranquillità, in settimana si lavora bene e la domenica si vedono i risultati, ma non dobbiamo commettere l'errore di pensare d'essere fenomeni. Pensiamo partita dopo partita, con la stessa voglia di questi primi due mesi e mezzo”.