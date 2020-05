Pescara, Bruno: "Il 30 giugno lascio il club. Ma se si torna in campo darò tutto fino alla fine"

Il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno ha annunciato che a fine stagione lascerà il club: “Dopo il 30 giugno non sarò più un giocatore del Pescara, anche se ovviamente giocherò fino a fine campionato qualora si dovesse ripartire e andare oltre quella data. Ho sempre sognato di vestire questa maglia e ci sono riuscito togliendomi anche tante belle soddisfazioni. - continua Bruno come riporta Pescarasport24.it - Se arrivasse un'offerta interessante potrei prendere in considerazione di giocare un'altra stagione altrimenti vedremo. Allenare? Devo riflettere anche se mi piace lavorare all'aria aperta e sentite il profumo dell'erba. Ma nella vita non si sa mai”.