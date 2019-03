Pescara, Bruno: “Questa maglia è un sogno, rivoglio la A"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno intervistato da Il Centro ha parlato della sfida contro il Cittadella e della corsa verso la Serie A: “Cittadella? Siamo pronti e vogliamo prenderci la rivincita dopo la sconfitta dell’andata. Loro hanno un’organizzazione invidiabile, ma come diceva mio nonno Fiore potrebbe valere la regola della chitarrellam ovvero la squadra che vince fuori poi perde in casa. Spero che la cosa si avveri. - continua Bruno - Sono qui per dare una mano e non capisco perché vi stupiate della mia prova contro lo Spezia. Non so se sia più forte questo Pescara o quello di Oddo. Allora c’erano giovani come Torreira, Mandragora e Caprari che sono esplosi, ma anche oggi ci sono ragazzi che vedremo presto in Serie A da protagonisti. Promozione? Dobbiamo alzare l’asticella, andare in campo concentrati senza accontentarci dei play off perché siamo lì e vogliamo provarci. Io ho quasi 36 anni e tornare in Serie A sarebbe un sogno, anche se l’ultima volta abbiamo fatto fatica. Poi potrei anche smettere”.