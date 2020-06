Pescara, Bruno: "Tanti rimpianti, con 4-5 punti in più ora parleremo di altro"

Il centrocampista del Pescara Alessandro Bruno, che a fine stagione lascerà il club, ha parlato a Rete8 della sua avventura con il club biancoceleste e del finale di stagione: “La prima vera gara con questa maglia la giocai contro l'Entella, venivo da un infortunio e mister Oddo fu bravo a gestirmi, mentre quello in Serie A fu il massimo per uno che è partito dalla C2 visto che esordii allo Stadium contro la Juventus. Zeman? Con lui non giocai molto, era una persona molto tranquilla e schietta. A fine anno mi disse che non rientravo più nei suoi piani e che non avrei giocato molto l’anno successivo e così me ne andai. Ce ne fossero di uomini come lui che parlano chiaramente. - conclude Bruno parlando del finale di stagione – I rimpianti sono tanti perché abbiamo perso molti punti in quest'annata. Alcuni per colpa nostra altri per colpa di errori arbitrali, ma con 4-5 punti in più adesso parleremo di altro”.