Pescara, caccia all'attaccante: ritorno di fiamma per Iemmello del Las Palmas

Dopo il tormentone dello scorso anno ci sarebbe un ritorno di fiamma in casa Pescara per Pietro Iemmello, bomber ora in forza al Las Palmas dove ha collezionato appena otto presenze senza segnare. Un affare che non era andato in porto anche per i rapporti non idilliaci con il tecnico Oddo, ma ora che l’ex terzino non è più sulla panchina abruzzese i contatti potrebbero riallacciarsi. Lo riferisce Il Messaggero parlando poi degli altri profili seguiti: Niccolà Giannetti della Salernitana è un nome che circola da tempo, ma c’è anche la SPAL sul calciatore, mentre potrebbe rappresentare una scommessa da vincere Mattia Bortolussi, autore di 10 reti in 14 partite di Serie C col Cesena.