Pescara, Campagnaro: "Con l'organizzazione possiamo rialzarci"

© foto di Federico Gaetano

L'esperto difensore del Pescara Hugo Campagnaro ha parlato del nuovo tecnico Epifani e della prossima gara contro il Parma: “Il primo impatto con Epifani è stato buono, ha personalità e da parte nostra ha trovato la massima disponibilità. Ora puntiamo più sull'organizzazione, un aspetto che prima trascuravamo un po' perché si faceva solo la fase offensiva e questo rischi di pagarlo quando affronti squadre che sono organizzate, che corrono meno, ma in modo migliore e più efficiente. - continua Campagnaro come riporta Pescarasport24.it - Negli ultimi tempi siamo migliorati nella fase di non possesso, si vedeva che andava meglio, ma era solo per coincidenza e nel calcio non bisogna lasciare nulla al caso. Adesso bisogna fare punti, questo è quello che serve e con l'organizzazione possiamo fare molto meglio di quanto fatto finora. Dobbiamo guardare avanti perché abbiamo le potenzialità per andare oltre la metà classifica. Parma? Sarà una gara tosta, dovremo dare il 100%, anche perché bisogna fare punti il più presto possibile”.