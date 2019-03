© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembra alquanto scontata la permanenza di due senatori come Hugo Campagnaro e Cristiano Del Grosso al Pescara. Il primo, qualora decidesse di continuare a giocare, dovrebbe infatti firmare un accordo di un anno alle condizioni di quello firmato nelle ultime due stagioni, ovvero con un ingaggio variabile a seconda delle presenze. Se invece dovesse decidere di lasciare il calcio giocato per lui sarebbe pronto un posto nello staff tecnico o nei quadri dirigenziali. Per il secondo invece è già pronto un rinnovo annuale che andrà solo firmato nei prossimi mesi. Lo riporta Pescarasport24.it spiegando che lo stesso presidente Sebastiani nei giorni scorsi aveva fatto capire che non vi saranno problemi a trovare l’accordo coi due difensori.