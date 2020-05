Pescara, Campagnaro: "E' il mio ultimo anno, vorrei che la stagione si completasse"

Il difensore del Pescara Hugo Campagnaro ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport del ritorno in campo: "Mi piacerebbe tanto. Vorrei che la stagione si completasse, perché essendo il mio ultimo campionato da calciatore, vorrei chiuderlo bene giocando qualche altra gara se possibile, anche se a livello di carriera poco sposterebbe. Come dicevo mi piacerebbe chiudere la carriera scendendo per l’ultima volta in campo. Certo senza il calore del pubblico non sarebbe la stessa cosa. Con la mia famiglia la volontà è quella di continuare a vivere in Abruzzo dove con mia moglie e i figli ci siamo trovati benissimo. Il futuro non lo possiamo prevedere, ma oggi restare in questa città è quello che io vorrei".