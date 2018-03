Pescara, Capone: "Sogno di far coppia con il Papu all'Atalanta"

L'attaccante del Pescara Christian Capone ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport di presente e futuro: “Ricordo ancora l'esordio lo scorso anno in Coppa Italia con l'Atalanta, proprio contro il Pescara, ed è l'emozione più bella provata da quando gioco a calcio. Per me sarebbe un sogno vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione, magari al fianco di Gomez che è il mio idolo, il calciatore a cui mi ispiro perché è un esempio per tutti, sopratutto per i più giovani. - continua Capone – In estate il Pescara e Zeman mi hanno voluto fortemente, io mi sentivo pronto per confrontarmi con i grandi, e non potevo dire di no a questa opportunità. Sono certo che quest'anno in Serie B mi sarà di grande aiuto per il futuro. Zeman e Gasperini sono due tecnici molto diversi a livello caratteriale, ma amano entrami il calcio offensivo e si somigliano per mentalità. Liverpool? Avevo 15 anni quando mi cercarono e scelsi l'Atalanta perché stavo bene a Bergamo. Non mi sono mai pentito di quella scelta, non ho rimpianti. Mio fratello Andrea? Sta facendo grandi cose al Milan e sono fiero di lui. Spero di affrontarlo in Serie A fra qualche anno”.