Pescara, casting per l'attacco: spuntano Ciofani e Ceravolo. Ma piace anche Piccoli

Casting per l’attacco in casa Pescara dove i nomi di Pietro Iemmello del Las Palmas e Niccolò Giannetti della Salernitana non sono gli unici sotto la lente di ingrandimento della dirigenza. Il club infatti, come riporta Il Messaggero, sarebbe interessato anche a due giocatori d’esperienza come Daniel Ciofani e Fabio Ceravolo, entrambi della Cremonese dove non stanno trovando grande spazio in questa stagioni. Nella lista ci sarebbe anche il nome di Roberto Piccoli, giovane centravanti dell’Atalanta attualmente in prestito allo Spezia in Serie A.