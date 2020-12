Pescara, Ceter: "Spero di continuare ad aiutare la squadra coi miei gol"

Il centravanti del Pescara Damir Ceter ha parlato del proprio inizio e del cambio di allenatore elogiando il subentrato Breda: “Ho avuto un inizio positivo ed è sempre bello vedere che quando sono in campo la squadra va bene. Per me è importante aiutarla coi miei gol visto che per un attaccante sono sempre la cosa più importante di tutte, spero di continuare così. Breda? È presto per parlare, ci siamo conosciuti da poco, ma devo dire che è un allenatore che parla molto con noi giocatori. - continua Ceter come riporta Pescarasport24.it -Vicenza? Si tratta di una squadra forte, dobbiamo stare attenti e sfruttare le possibilità che ci lasceranno”.