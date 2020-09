Pescara-Chievo, le formazioni ufficiali: Bocic e Fabbro dal 1°. Subito in campo Mogos e Bellanova

Il tecnico del Pescara Oddo punta sul duo Galano-Bocic alle spalle di Ceter in avanti. In difesa subito titolare il neo acquisto Bellanova, così come in mezzo al campo ci sono Valdifiori e Omenga. Il Chievo di Aglietti risponde con Fabbro al fianco di Djordjevic e Garritano alle loro spalle. Bertagnoli e Palmiero affiancano Obi in mezzo, mentre in difesa subito titolare Mogos. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo, Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Busellato, Valdifiori, Omenga; Galano, Bocic; Ceter. Allenatore Oddo

ChievoVerona (4-3-1-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Bertagnoli, Obi, Palmiero; Garritano; Djordjevic, Fabbro. Allenatore Aglietti