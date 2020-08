Pescara, Chochev verso il ritorno in patria. Trattativa con il CSKA 1948 Sofia

Dopo Bojinov, che dovrebbe tornare a vestire la maglia del Levski Sofia, un altro giocatore del Pescara potrebbe presto lasciare l’Italia per far ritorno in Bulgaria. Si tratta del centrocampista Ivaylo Chochev, classe ‘93, fermo ai box da inizio stagione per un grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida contro il Montenegro nel marzo 2019. Il calciatore, secondo quanto riferito da Blitz.bg sarebbe infatti in trattativa con il CSKA 1948 Sofia, club neopromosso nella massima divisione bulgara.