Pescara, Ciofani: "Ai playoff saranno fondamentali i dettagli"

Fonte: Tuttopescaracalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Ciofani, andato in gol contro la Salernitana, ha cosi parlato nella mixed zone dell'Adriatico: "Sono felice per il gol, ci tenevamo a presentarci ai playoff con una vittoria perchè non vincevamo da diverse partite e volevamo riportare un pò di entusiasmo. E' il mio terzo playoff negli ultimi cinque anni, due ne ho vinti e uno perso. Sono partite di tensione e che si giocano sui dettagli, chi sbaglia di meno avrà la meglio".

Grande affiatamento con la curva: "Anche oggi c'era una bella cornice di pubblico, a noi fa piacere perchè sentire l'affetto dei tifosi ci da qualcosa in più. Contro i playoff saranno fondamentali".

Sul gol: "Ho avuto un attimo di esitazione perchè non so se ero in fuorigioco, poi ho visto che l'arbitro ha indicato il centrocampo e sono andato a esultare".

Sui playoff: "Attendiamo l'esito del verdetto sul Palermo e vediamo quello che succede".

Concorrenza con Balzano quanto fa bene: "Fa sempre bene, invoglia tutti a dare sempre di più".