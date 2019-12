Pescara, Cisco in uscita. Lo vogliono Albinoleffe e Arzignano

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Andrea Cisco, esterno offensivo classe 1998 in forza al Pescara a titolo temporaneo dal Sassuolo, potrebbe lasciare il Delfino nella prossima sessione di mercato e tornare in prestito in Serie C (l'anno scorso si era infatti diviso tra Padova ed Albissola): secondo quanto raccolto da TuttoC.com il giocatore sarebbe finito sul taccuino di Arzignano ed Albinoleffe.