Pescara-Cittadella, i convocati di Legrottaglie: rientra Palmiero, out Kastanos e Scognamiglio

Sono 22 i convocati del tecnico Nicola Legrottaglie per la sfida interna contro il Cittadella. Rispetto all’ultima gara restano fuori Scognamiglio, Kastanos e Diambo, mentre rientra Palmiero. Convocato in attacco Mane. Out, logicamente, l’ultimo arrivato Bojinov. Questo l’elenco completo:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Farelli

Difensori: Elizalde, Marafini, Del Grosso, Bettella, Zappa, Masciangelo, Drudi

Centrocampisti: Crecco, Memushaj, Bruno, Melegoni, Palmiero, Clemenza

Attaccanti: Borrelli, Galano, Maniero, Bocic, Pavone, Mane