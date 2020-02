vedi letture

Pescara-Cittadella, le formazioni ufficiali: cambia molto Venturato, più cauto Legrottaglie

Al via la 24^ giornata del campionato di Serie B, che vedrà come gara di apertura Pescara-Cittadella: fischio di inizio alle ore 21:00 all’ “Adriatico”.

Per l’occasione, tra gli abruzzesi, non figura Bojinov, che debutterà a Crotone, ma in avanti si va comunque sul sicuro, con la coppia Galano-Bocic. Nel terzetto difensivo, con Bettella e Drudi, in sostituzione di Scognamiglio, va Del Grosso, mentre a centrocampo – reparto rimaneggiato – Zappa e Crecco agiranno ai lati, con Memushaj, Palmiero e Melegoni in mezzo. Sul versante ospite, ovviamente confermato il solito 4-3-1-2, con un turn over però massiccio rispetto a quanto si poteva prevedere: in attacco, turno di riposo a Luppi, con Diaw unica punta supportato da D’Urso e Rosafio, mentre al centro della difesa, con Frare, c’è Perticone e no Adorni. Sull’out mancino, invece di Benedetti, spazio a Rizzo, con Ghiringhelli sul fronte opposto; a centrocampo Iori e Branca confermati, con Proia altra scelta.

Le formazioni ufficiali:

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Crecco; Galano, Bocic

Cittadella (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D'Urso, Rosafio; Diaw.