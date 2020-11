Pescara-Cittadella, ultima chiamata per Oddo

Situazione difficile per il Pescara che è chiamato alla vittoria contro il Cittadella. Gli abruzzesi sono reduci da cinque sconfitte consecutive e sono attualmente all'ultimo posto. I veneti, invece, devono riscattare la gara contro il Monza persa per 2-1, ma devono ancora recuperare una gara (contro la Reggiana). Negli 8 precedenti ufficiali in Abruzzo è parità: 3 successi biancazzurri (nei primi 3 incroci disputati, ultimo 1-0 nella Serie B 2011/12), 2 pareggi (sempre per 1-1, ultimo nella Serie B 2014/15) e 3 vittorie venete (nelle ultime 3 gare giocate, ultima 2-1 nella B dell’anno scorso). Tra Massimo Oddo e Roberto Venturato secondo incrocio tecnico ufficiale dopo Perugia-Cittadella 0-2 di Serie B, 9 novembre 2019. Roberto Venturato sempre vittorioso, da allenatore, contro il Pescara: 6 su 6, con il “suo” Cittadella autore di 13 reti nelle ultime 3 stagioni di B andata/ritorno. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Santoro della sezione di Messina.

COME ARRIVA IL PESCARA - Non sarà facile per gli abruzzesi, serve una svolta dopo un periodo nero. La squadra di Oddo è reduce da 6 sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa: l’ultimo risultato utile biancazzurro risale al 30 settembre scorso, 1-1 al 120’ contro il Notaresco in Coppa Italia, con qualificazione del Pescara 8-7 ai rigori. Il Pescara è distratto in 2 precise fasi di gioco: 3 reti subite dagli abruzzesi fra 1’ e 15’ di gara (nessuno peggio), 3 anche fra 46’ e 60’ (come Pisa e Pordenone). Indisponibili Drudi, Bobic, Bocchetti, Omeonga, Riccardi, Memushaj e Antei. Sarà 3-4-2-1- con Vokic e Maistro alle spalle di Ceter.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La squadra di Venturato è una delle due compagini cadette 2020/21 – come la Reggiana – senza ancora gol subiti nei secondi tempi: le 3 reti incassate dai granata veneti sono state subite nei primi 30’ di gara. Cittadella in gol all’Adriatico-Cornacchia da 5 partite di fila, 7 gol totali. Indisponibili Tsadjout, Tavernelli e Camigliano. Sarà 4-3-1-2 con D'Urso alle spalle di Ogunseye e Cissé.