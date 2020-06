Pescara, Clemenza: "Esultanza strozzata, fa male perdere così a 10 secondi dalla fine"

Autore di un grandissimo gol contro il Pisa, il centrocampista del Pescara Luca Clemenza ha commentato: "E' stata un'esultanza strozzata, avevamo fatto un miracolo dopo essere rimasti in 10 per l'espulsione di Bettella. La gioia mi è rimasta in gola, fa male perdere così a 10 secondi dalla fine. Il mio gol? Volevo inizialmente passare la palla - sottolinea PescaraSport24.it - ma ho visto lo spazio per tirare e volevo che il pallone finisse proprio lì dove è finito. Peccato non sia servito. A livello personale sono contento per il gol, spero mi sblocchi. Ho cercato per tante partite il primo gol con il Pescara, finalmente è arrivato. Spero mi dia fiducia per poter dare una mano alla squadra".