Pescara, Cocco: "Non sono finito. Voglio arrivare in doppia cifra"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti del Pescara Andrea Cocco ha parlato ai microfoni de Il Messaggero: “La fine di un incubo - ha esordito -. Mi sentivo in debito con la gente di Pescara. Non hanno visto il vero Cocco fino adesso. Per questo sono rimasto. Volevo e voglio essere decisivo qui. Dentro di me sapevo di non essere affatto finito e volevo fare una grande stagione. Lo scetticismo di molti è stato uno stimolo in più. Voglio arrivare in doppia cifra e aiutare il Pescara ad essere la mina vagante del campionato”.