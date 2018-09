Pescara, Cocco: "Questo è il risultato di quanto seminato fin qui"

© foto di Federico Gaetano

Il bomber del Pescara Andrea Cocco, mattatore del match odierno, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta contro il Livorno: "Ho lavorato sodo per stare bene fisicamente e guadagnarmi la fiducia del mister, questo è il risultato di quanto ho seminato in questi mesi. Il secondo rigore è sempre più difficile da calciare, non sai mai se il portiere si tufferà dalla stessa parte, io ho cambiato idea all'ultimo, è andata bene, son contento. Ha ragione il mister, non esistono titolari, siamo solo alla seconda giornata, bisogna sempre lavorare in settimana e guadagnarsi il posto, è una cosa che dovrà andare avanti tutto l'anno, nessuno deve sentirsi sicuro del posto. Abbiamo tanti crossatori, Balza, Cristiano Del Grosso, Ciofani, arriveranno tanti cross, per me può essere solo un bene, prima o poi arriverà anche il gol su cross degli esterni", riporta Tuttopescaracalcio.com.