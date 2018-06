Pescara, Cocco: "Sto bene, ma ho bisogno di più spazio"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Il Centro in edicola il centravanti del Pescara Andrea Cocco ha parlato del proprio futuro chiedendo maggiore spazio: “Parlerò con la società e insieme vedremo cosa fare di sicuro mi piacerebbe avere più spazio, l'ultimo anno per me è stato di transizione, ora sto bene, ma per tornare al massimo ho bisogno di giocare. - continua Cocco tornando sull'ultima stagione – Abbiamo avuto un sacco di problemi e per fortuna alla fine siamo riusciti a salvarci. Nel girone d'andata non riuscivamo a fare quello che ci chiedeva Zeman nonostante il suo calcio sia meno complicato di quel che si dice. Epifani ha avuto la sfortuna di prendere in mano la squadra in un periodo difficilissimo, mentre Pillon è riuscito a restituire serenità e certezze conquistando di conseguenza la salvezza”.