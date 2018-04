Pescara, Coda: "L'arbitraggio? C'era un rigore su Coulibaly"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Coda ha parlato al termine della gara pareggiata per 2-2 dal suo Pescara contro il Bari: “L’arbitraggio? C’era un rigore su Coulibaly in avvio e sul secondo gol del Bari un fallo su di me. Porto ancora i segni, a mio avviso era gamba tesa e sono rimasto per terra, tanto che non mi ero nemmeno reso conto del loro raddoppio - riporta Pescarasport24.it -. L’infortunio? Ho una contusione sulla coscia e mi è andato in iperestensione il ginocchio destro, a freddo valuteremo la situazione. In carriera mi sono fatto per tre volte il crociato, l’esperienza mi dice che sia solo un trauma ma aspetto gli esiti degli esami strumentali”, ha concluso.