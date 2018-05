Pescara, complicati i ritorni di Memushaj e Melchiorri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due ritorni difficili per il Pescara. Quelli di Federico Melchiorri e Ledian Memushaj: lo scrive pescarasport24.it, secondo cui questioni economiche rendono complicato il centrocampista albanese dal Benevento, complice la corte di Bari e Salernitana. Su Melchiorri, invece, c'è il Carpi: l'attaccante ha giocato in Emilia nell'ultima stagione e il club di Bonacini sarebbe intenzionato a fare di tutto per riscattarlo.