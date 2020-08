Pescara, comunicato degli ultras: "Dimostrate di essere degni della città"

vedi letture

I tifosi del Pescara suonano la carica in vista della delicatissima sfida con il Perugia, gara che vale la permanenza in serie C. Questo il comunicato ufficiale del gruppo "Pescara Rangers 1976":

"Oggi non è il momento di fare i processi, oggi non è il momento di chiedere il perché siamo arrivati a questa situazione… Oggi la cosa importante è che possiamo giocarcela, che ancora una volta dipendiamo da noi stessi. Oggi abbiamo bisogno di uomini veri, è inutile minacciare, è inutile “andare a prenderli”, non chiediamo ai giocatori di farlo per la maglia, quella solo noi possiamo capirla e amarla, vi chiediamo di farlo per voi stessi; nell’intero ambiente siete appellati come ebeti, incapaci, inetti, inadatti, inutili per usare termini più “morbidi”; dimostrate che non è così, DIMOSTRATE a PESCARA città di essere degni di essere qui, di essere in questa categoria non per sbaglio, di essere Uomini prima di essere giocatori, ci siamo visti più volte in faccia, vi abbiamo aspettato alle 4 di mattina di ritorno da Trapani, siete calciatori, è il vostro lavoro, giocate questa ca**o di partita come fosse la finale del Mondiale. Nella storia non c’è posto per i perdenti, nessuno viene ricordato… Avete la possibilità di scrivere una pagina nella storia della NOSTRA PESCARA CALCIO !!! E’ inutile continuare a sprecare anche carta ed inchiostro per questa società, di cosa dovremmo parlare ?? del balneatore DG che pensa alla cena sotto le stelle o dell’autista DS che è riuscito a retrocedere con il Pineto ??? i conti li facciamo tra poco… ma adesso non possiamo pensare a voi !! A Pescara tutta, alla Pescara sportiva diciamo che ora è il momento di unirsi, non si può cercare un colpevole a questa situazione, se ci stiamo giocando una finale play-out la colpa è di tutti Noi, nulla ci è dovuto mettetelo bene in testa; tutto quello di buono che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto con costanza e sacrificio, quindi la salvezza non è “il minimo che ci tocchi” oggi è la nostra Champions League… NON vogliamo sentir parlare di retrocessione, di fallimento di terza serie, Noi siamo quelli di Vasto, Noi siamo quelli del tribunale notte e giorno, Noi siamo quelli che abbiamo mangiato e masticato la ME**A per i Nostri colori, quelli che hanno girato per i campetti di periferia… NOI SIAMO PESCARA E LA SERIE B E’ NOSTRA, E’ PATRIMONIO DELLA CITTA’ E LA DIFENDEREMO COSTI QUEL CHE COSTI !!!"