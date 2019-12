Pescara, con l’arrivo di Marchetti potrebbe partire Kastrati

© foto di Federico Gaetano

Il possibile arrivo di Federico Marchetti, portiere classe ‘83, al Pescara nel mercato di gennaio potrebbe portare all’addio di Elhan Kastrati, classe ‘97, che sta ben figurando fra i pali degli abruzzesi in assenza di Fiorillo. Lo riporta Tuttopescaracalcio.com spiegando che il giovane albanese potrebbe trasferirsi in Serie C in prestito per giocare da titolare. Più difficile invece che vada in un altro club di Serie B come secondo.