Pescara, con Pillon un'altra marcia. Avvio migliore di Oddo o Zeman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara di questa stagione, quello allenato da Bepi Pillon, sta facendo impallidire quelli allenati recentemente da Zdenek Zeman (2011-12) e Massimo Oddo (2015-16) che a fine stagione centrarono la promozione in Serie A. Con tre vittorie e due pareggi in cinque gare la squadra biancoazzurra ha infatti eguagliato le partenze di Delio Rossi (1996-97) e Giovanni Galeone (1999-2000) che conquistarono appunto 11 punti nelle prime cinque uscite stagionali. Una partenza che fa ben sperare, anche se in Abruzzo tengono i piedi ben piantati per terra, e che è seconda solo a quelle targate da, ancora una volta, Giovanni Galeone nel 1991-92 e Antonio Angelillo nel 1978-79: il primo conquistò quattro successi e un pari prima di essere battuto alla sesta dal Pisa, il secondo invece ebbe lo stesso score nelle prime cinque rimanendo però imbattuto fino alla 13^ giornata come sottolinea Pescarasport24.it.