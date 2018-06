Pescara, concorrenza all'Avellino per Tripaldelli del Sassuolo

Fonte: TuttoAvellino.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il baby Alessandro Tripaldelli, che si è messo in mostra con la Primavera della Juventus, fa gola all'Avellino, ma non solo. Secondo quanto riferisce TuttoB, sull'esterno mancino difensivo di proprietà del Sassuolo è forte l'interesse del Pescara. Dal canto suo l'Avellino potrebbe fare leva sui buoni rapporti con il club emiliano, nel ricordo del trasferimento di Marcello Trotta in neroverde e di Riccardo Marchizza in biancoverde.